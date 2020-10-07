Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (4) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da imam nikahlı eşi Mirvet Nivej'i oturdukları binanın çatısındaki yaptığı barakada zincirleyip günlerce işkence eden ve ayak tırnaklarını kerpetenle söken İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.