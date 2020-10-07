Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (4) - Son Dakika

Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (4)
07.10.2020 19:53
TUTUKLANDIŞanlıurfa'da imam nikahlı eşi Mirvet Nivej'i oturdukları binanın çatısındaki yaptığı barakada zincirleyip günlerce işkence eden ve ayak tırnaklarını kerpetenle söken İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama'...
TUTUKLANDI
Şanlıurfa'da imam nikahlı eşi Mirvet Nivej'i oturdukları binanın çatısındaki yaptığı barakada zincirleyip günlerce işkence eden ve ayak tırnaklarını kerpetenle söken İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.
Son Dakika Son Dakika Yerli koronavirüs aşısından üretim aşamasına geçildi BBC'ye çıkan Paşinyan'ı terleten çıkış: Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü