Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı - Son Dakika

Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde iddiaya göre Serkan T. dini nikahlı eşi olan Sara B.'yi otele başka birisiyle girerken gördü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.'yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAKALANDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.'yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Otele başkasıyla girerken gördüm" dedi. Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

KADININ DURUMU AĞIR

Yaralanan Sara B.'ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.