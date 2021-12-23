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Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı - Son Dakika

Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı

23.12.2021 07:49

Adana'da bir erkek dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu içiminde kullanılan aparat çıktı

Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde iddiaya göre Serkan T. dini nikahlı eşi olan Sara B.'yi otele başka birisiyle girerken gördü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.'yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAKALANDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.'yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Otele başkasıyla girerken gördüm" dedi. Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

KADININ DURUMU AĞIR

Yaralanan Sara B.'ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı

Uyuşturucu, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı - Son Dakika
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