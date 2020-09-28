Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı (2) - Son Dakika

YUMRUK ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Eskişehir'de 4 çocuk annesi Müjde Demirci'nin (24), İsmail Efe'yi (33) kendine yumruk attığı için öldürdüğü belirtildi. İddiaya göre İsmail Efe, Müjde Demirci ve Fırat Efe'nin evinde kalan babaları Cemal Efe'yi alkol almak için evine davet etti. Ancak baba Cemal Efe oğlu İsmail Efe'nin evine gitmedi. Buna sinirlenen İsmail Efe eşi ile birlikte, Müjde Demirci ile Fırat Efe'nin evlerine giderek yengesine 'Babamı sen göndermiyorsun?' diyerek yumruk attı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Müjde Demirci, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail Efe'ye saldırıp göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan İsmail Efe yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'BOĞUŞMADA BIÇAKLANDI, BEN YAPMADIM'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Müjde Demirci, kucağında 1 yaşındaki kızıyla birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Müjde Demirci'nin İsmail Efe ile aralarında boğuşma yaşandığını bıçağında bu sırada saplandığını ve kendisinin öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Müjde Demirci cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunan ve tanıklık edenlerin ifadelerinin ise tutuklanan Müjde Demirci'nin ifadesini doğrulamadığı belirtildi.