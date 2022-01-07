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Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş - Son Dakika

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş

07.01.2022 08:44

Çorum'da otomobilindeki düzeneği fark eden H.A.D. isimli kadın ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler düzeneğin bomba olduğunu tespit etti. Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan düzeneğin, kadının dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

BOMBA DÜZENEĞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken balkonlarda olup biteni izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

FÜNYEYLE PATLATILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi.

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kontrollü şekilde yapılan patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Aracın sahibi H.A.D isimli kadın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

BOMBAYI DİNİ NİKAHLI EŞİ YERLEŞTİRDİ İDDİASI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.'nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
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Tragger, Polis, Çorum, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş - Son Dakika


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