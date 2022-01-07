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Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi - Son Dakika

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

07.01.2022 09:43
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

Çorum'da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi.

Çorum'da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından, düzenek fünye ile imha edildi.

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırken balkonlarda olup bitebi izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.

FÜNYE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi. Kontrollü şekilde yapılan patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Aracın sahibi H.A.D isimli kadın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.'nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk/ İHA)

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

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Tragger, Polis, Çorum, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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