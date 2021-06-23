Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldürmüştü! O şahıs hakkında müebbet istemi - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta 19 Temmuz 2019 gecesi meydana gelen feci olayda, Ebru Tenk(36) isimli kadın, çıkan tartışmada, dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemeyen Vedat Katanalp(39) tarafından 2 el ateş edilerek öldürüldü.

"DÜZGÜN BİR AİLE HAYATI YOK"

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede Vedat Katanalp ifadesinde, Ebru Tenk'in 'düzgün bir aile hayatı olmadığı' gerekçesiyle dini nikahla birlikte yaşadığı Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söyledi. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Vedat Katanalp tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık Ertaç Katanalp, öldürülen Ebru Tenk'in yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu.

TÜM DELİLLER TOPLANDI

Olayın yaşandığı sokakta iş yeri olan G.G.'nin tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından, dosya hakkındaki tüm delillerin toplandığı belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı.

TUTUKLU SANIK HAKKINDA MÜEBBET İSTEMİ

Mütalaada yaşananların oluş şeklini detaylarıyla açıklayan savcı, Vedat Katanalp ile Ebru Tenk arasındaki geçmişe dayalı husumet, olayda kullanılan silahın niteliği, silah ateşlendiği sırada Ebru Tenk'in vücudunda hedef alınan ve merminin isabet ettiği bölgeler gözetilerek, Vedat Katanalp'in 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı, sanık Vedat Katanalp hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Tutuksuz sanık Ertaç Katanalp'in ise beraati talep edildi.

Mahkeme heyeti, Vedat Katanalp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların savunmalarını hazırlayabilmeleri amacıyla duruşmayı 9 Eylül tarihine erteled