Dini nikahlı eşiyle tartıştı, arkadaşının evinden kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika

Gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1005. No'lu caddede edinilen bilgiye göre bir çocuk annesi Nurcan G. dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra evi terk edip arkadaşlarının yanına gitti.

"HAVA ALACAĞIM" DİYEREK BALKONA ÇIKTI

Dini nikahlı eşinin arkasından giden şahıs tartışmaya burada devam ettikten sonra evden ayırıldı. Nurcan G. ise yaşanan tartışmanın üzerine arkadaşlarına hava alacağını söyleyerek, evinin balkonuna geçti.

AŞAĞI ATLADI

Burada balkonun camını açarak bir anda kendini boşluğa bırakan Nurcan G. beton zemine düştü. Genç kadının atladığını fark eden arkadaşları durumu 112 ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve polislerin incelemesinin ardından Nurcan G.'nin cesedi otopsi için Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay sırasında evde bulunan 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.