Dini nikahlı karısını av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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Dini nikahlı karısını av tüfeğiyle öldürdü

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Nuri E., dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Şerife Beceren'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Dini nikahlı karısını av tüfeğiyle öldürdü, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Nuri E., dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Şerife Beceren'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı, verdiği ifadede sabah ava gitmek için tüfeğini kontrol ederken yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.


Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç'e bağlı Tepecik Mahallesi Tepecik Sokakta meydana geldi. Akpınar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre dini nikahlı olan 2. eşi Şerife Beceren'in ilçe merkezindeki evine geldi ve av tüfeğiyle kendisini vurdu. Yaşanan olay sonrası sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Beceren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Ailesiyle birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise yaşanan olay sebebiyle gözyaşlarına boğularak baygınlık geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri E.'ye doktorlar müdahale etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, verdiği ifadede sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti.


Hayatını kaybeden Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde araştırmalar yaptı. - ÇANAKKALE

Bayramiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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