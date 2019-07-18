Son Dakika Haberleri: Dini ve milli bayramlarda ulaşım ücretsiz
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Dini ve milli bayramlarda ulaşım ücretsiz

2 saat önce

Bursa'da ulaşım, Kurban Bayramı nedeniyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak.

Dini ve milli bayramlarda ulaşım ücretsiz, System.String[]
Bursa'da ulaşım, Kurban Bayramı nedeniyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı için de ayrıca alınan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.
Kurban Bayramı, Zafer Haftası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27 
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