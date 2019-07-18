Dini ve milli bayramlarda ulaşım ücretsiz
2 saat önce
Bursa'da ulaşım, Kurban Bayramı nedeniyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak.
Bursa
'da ulaşım, Kurban Bayramı
nedeniyle 11-14 Ağustos tarihleri arasında gün boyu herkes için ücretsiz olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı
için de ayrıca alınan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27
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