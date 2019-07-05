Son Dakika Haberleri: "Dinimi öğreniyorum spor yapıyorum projesi"
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"Dinimi öğreniyorum spor yapıyorum projesi"

40 dakika önce

Sorgun ilçesinde gençlik hizmetleri ve spor Müdürlüğü ile ilçe müftülüğü arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesince "Dinimi öğreniyorum spor yapıyorum projesi" hayata geçirildi.

Sorgun ilçesinde gençlik hizmetleri ve spor Müdürlüğü ile ilçe müftülüğü arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesince "Dinimi öğreniyorum spor yapıyorum projesi" hayata geçirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 4 yıldır birçok faaliyette bulunduklarını dile getirerek, "Her yıl yenilenen protokol gereğince camilerde spor kursları düzenleyip, camiler arası futsal ve futbol turnuvası organize ediyoruz. Bu yıl da yine bu proje çerçevesinde camilerimizde spor kursları düzenliyoruz. Ayrıca, buralarda eğitim alan sporculara yönelik dini eğitimler ve konferanslar veriyoruz. Bu güzel etkinlik hafta içi her gün saat 16.00'da ilçe stadyumunda yapıyoruz." dedi.
Tunçer, bu kurslar kapsamında futbol ve futsal turnuvası düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:00 Kaynak: AA
Futbol, Sorgun, Güncel
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