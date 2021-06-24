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DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 12 SANIK İÇİN 15 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE GELMEZLERSE KAÇAKLIK KARARI VERİLECEK - Son Dakika

DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 12 SANIK İÇİN 15 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE GELMEZLERSE KAÇAKLIK KARARI VERİLECEK

24.06.2021 12:53
DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 12 SANIK İÇİN 15 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE GELMEZLERSE KAÇAKLIK KARARI VERİLECEK, System.String[]

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu firari sanıkların yargılandığı davada, Fetullah Gülen ve 11 sanık hakkında 15 gün içerisinde...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu firari sanıkların yargılandığı davada, Fetullah Gülen ve 11 sanık hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıkların avukatları katıldı. Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına karar verildiği gerekçesiyle bir kısım sanıklar için barodan avukat talep edildi.

EKREM DUMANLI'YA ATANAN AVUKATLAR VEKİLLİKTEN ÇEKİLDİ

Sanık Ekrem Dumanlı için atanan avukatın çekilmesi üzerine, yerine başka bir avukatın görevlendirildiği ancak bu avukatın da vekillikten çekilme talebinde bulunduğu tutanağa geçti.

SANIK AVUKATLARI KAÇAKLIK TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Bazı sanık avukatları, yasanın aradığı kaçak şartlarının oluşmadığını öne sürerek savcının kaçak sayılması talebinin reddini istediler.Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, kovuşturmanın genişletilmesini talep ettiklerini belirterek "24 Mayıs 2021'deki bir televizyon programında İçişleri Bakanımız, Sedat Peker'in Erhan Tuncel ile irtibatlı olduğunu söylemiştir. Buna dair belgeler varsa bu belgelerin getirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Bilecik'te Sedat Peker'in adamları olan iki kişi silah ruhsatı için başvurmuştur. Ancak silah ruhsatlarını Bilecik'ten aldıklarını söylemelerine rağmen bu şahısların Bilecik'e hiç gitmedikleri, Bakan Soylu tarafından ekranlarda söylenmiştir. O tarihlerde Bilecik'te Veli Küçük'ün alay komutanı olarak görev yapması sebebiyle Sedat Peker'in adamlarıyla Veli Küçük'ün irtibatlı olması Bakan Soylu'nun iddialarıdır. Biz dolayısıyla yazılı belgelerin İçişleri Bakanlığı'ndan getirtilmesini talep ediyoruz" dedi. Avukat Bakırcıoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede de, "Hrant Dink cinayeti ile Özel Harp Dairesi olarak tanımlanan sistemin ilişkisinin ne olduğunun, Dink cinayetinin Özel Harp Dairesinin bir eylemi olup olmadığının da sorulması" da talep edildi.

DİNK AİLESİ AVUKATININ TALEBİ GELECEK CELSE DEĞERLENDİRİLECEKDuruşma savcısı, ilk celse verdiği "sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve haklarında el koyma kararı verilmesi" yönündeki mütalaası uyarınca karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Dink ailesi avukatının duruşma sırasında sunmuş olduğu Erhan Tuncel ile Sedat Peker'in irtibatlı olduğuna dair belgeler ve Veli Küçük'ün de bunlarla irtibatlı olduğuna dair iddialara ilişkin taleplerin celse arasında incelenerek gelecek celse karar verilmesine hükmetti. Sanık Ekrem Dumanlı için vekillikten çekilme talebinin değerlendirilerek, talebin kabulü halinde yeni bir avukat görevlendirilmesi için baroya yazı yazılmasına karar verildi.

12 SANIK İÇİN GAZETE İLANI VERİLECEK

Mahkeme, bu nedenle avukatı olmayan Ekrem Dumanlı dışındaki sanıklar Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün halen yurtdışında kaçak olarak bulundukları, haklarında kırmızı bülten talebi çıkarıldığı ve iade talepnamesi düzenlendiği kaydedilerek haklarındaki yargılamanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkelerde bulunduklarının anlaşıldığı belirtildi. Mahkeme, bu 12 sanık hakkında kaçak şartlarının oluştuğu, Ceza Muhakemesi Kanunu 247/2.a maddesi uyarınca haklarında gazete ilanı verilip ikametgah adreslerine asılmasına, 15 gün içerisinde gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve üzerlerine kayıtlı taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki hesaplarına el koyma kararı verileceğinin ilanda ihtar olarak belirtilmesine hükmedildi. Bu sürede gelmezlerse kaçak ve el koyma kararı alınmasına da karar verildi. Sanıkların yakalama ve iade taleplerinin beklenmesine karar verilen duruşma, 14 Temmuz'a ertelendi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 12 SANIK İÇİN 15 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE GELMEZLERSE KAÇAKLIK KARARI VERİLECEK - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 12 SANIK İÇİN 15 GÜN İÇİNDE MAHKEMEYE GELMEZLERSE KAÇAKLIK KARARI VERİLECEK - Son Dakika
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