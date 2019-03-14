Dink Cinayetinde Kamu Görevlilerinin Yargılandığı Davada 2 Tahliye (1)
1 saat önce
Özden ATİK İstanbul, DHA- AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu...
Özden ATİK İstanbul
, DHA- AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklar eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün
'ün tahliyesine karar verildi. Mahkeme, her iki sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Duruşma, 11 Haziran'a ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:56 Kaynak: DHA
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