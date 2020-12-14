Son dakika: Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı - Son Dakika

Son dakika: Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı

14.12.2020 18:41
Son dakika: Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı, System.String[]

Son dakika haberler... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını mahkemeye sundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 68 sayfalık mütalaada sanıklar tek tek ele alındı.

Mütalaada, yapılan yargılama neticesinde firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı bulunduğu, haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapmadıkları ve yargılamanın sürüncemede kalmaması sebebiyle dosyalarının ayrılması, sanık Şeref Ateş'in de yargılama devam ettiği sırada vefat ettiği için hakkındaki dava dosyasının düşürülmesi talep edildi.

IQ Yayınevi sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Cevat Eser, Metehan Kadir Yıldırım, Muammer Ay, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer, Resül Kütükoğlu, Tefik Cantürk ve Ünsal Gürel'in beraatine karar verilmesi talep edilen mütalaada, 1999 ile 2006 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan sanık Tamer Bülent Demirel'in "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ramazan Akyürek'in silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda, "tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ yöneticiliği", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü.

Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün'ün "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in de silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği, sanığın eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu, resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi suçu ile görevi kötüye kullanma suçlarını da işlediğinin anlaşıldığı belirtilen mütalaada, Yılmazer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ yöneticiliği", "resmi belgenin yok edilmesi veya gizlenmesi" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Savcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor         
19:39
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi         
19:27
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi         
19:06
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi         
18:43
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 20:11:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Hrant Dink cinayetine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei