(Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa - Son Dakika

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, savcı celse arasında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aralarında eski polis müdürlerinin de bulunduğu birçok sanığın cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer ve dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in "Tasarlayarak adam öldürmek" suçuna iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, sanıklar eski yüzbaşı Muharrem Demirkale, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu ve gazeteci Ercan Gün hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek dava öncesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

68 sayfalık mütalaada, tutuklu sanık dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Sanık Ali Fuat Yılmazer'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği belirtilerek "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ terör örgütü yöneticiliği", "Görevi kötüye kullanmak" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Savcı, tutuklu sanık dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları doğrultusunda faillerle irtibatlı olarak Hrant Dink'in öldürülmesine yardım ettiği, eylemin öncesinde şahısların iradesini bu yönde teşvik etmiş, eylemin işlenmesi noktasında şahıslara yardımcı olmuş, bu maksatla görevini kötüye kullanarak bir kısım belge, tutanak vs. evrakları yok etmiş ve ilgili makamlara ulaştırmamış olduğu" ifade edildi. Sanık Akyürek'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ terör örgütü yöneticiliği", "Resmi belgede sahtecilik", "Resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİMütalaada, eski yüzbaşı tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz hakkında da "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından da 5 yıl 10 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ERCAN GÜN İÇİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİMütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün'ün "cinayetin işlendiği süreç öncesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman gazetesinde, sonrasında TGRT-FOX kanalı muhabir olarak görev yaptığı" ifade edildi. Mütalaada, "Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 20 Ocak 2007 tarihinde gözaltına alınan Ogün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Türk Bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı, görüntülerin bir kısmının sanık Ercan Gün tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları doğrultusunda medya kuruluşlarınca servis edildiği" belirtildi. Mütalada, Ercan Gün hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

GÜLER, DİNÇ VE CERRAH'A 1 YIL HAPİS İSTENDİMütalaada, sanık Engin Dinç'in "cinayet hazırlığı yapan şahıslara yönelik gerekli işlemleri yapmayarak ve Hrant Dink'in ikamet ettiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine gerekli bilgilendirmeleri yapmayarak, Hrant Dink'in yaşam hakkı korunmamış ise de sanık Trabzon'dan ayrıldıktan sonra, sanığın Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin gelen ihbarlardan sorumlu olamayacağı sanığın görev yaptığı dönem itibari ile Emniyet Gönel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bildirimde bulunduğu görüldüğü" belirtildi. Sanık Celalettin Cerrah'ın Hrant Dink'in öldürülmesi öncesinde farklı tarih ve zamanlarda şahsın can güvenliğine ilişkin tehditler ortaya çıkmasına karşın Hrant Dink'e şahsi ve fiziki koruma tedbirleri alınması için talimat vermesi gerekli iken bu yönde gerekli talimatları vermediği öne sürüldü. Mütalaada, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Daire Başkanı olan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

KURTARAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİSamsun Terörle Mücadele'de çekilen Türk Bayraklı görüntüyü engellemediği gerekçesi ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran'ın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan da 7.5 yıldan 15 yıla yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, "Resmi belgeyi gizlemek, yok etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla olmak üzere toplam 10 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

ALTAY'IN 35 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİDönemin Trabzon Emniyet Müdürü sanık Reşat Altay'ın "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi, "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, "Görevi kötüye kullanma" suçundan da 6 aydan 2 yıla olmak üzere toplam 23 yıl aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Altay'ın hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi. Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un 17 Şubat 2006 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilen F/4 gizli haber raporlarını inceleme gereği duymaması nedeniyle görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyetine sebep olması nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

13 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİMütalaada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılması istendi.

11 SANIĞA TÜM SUÇLARDAN BERAAT İSTEMİ

Sanık Şeref Ateş'in yargılama sırasında vefat etmesi nedeniyle davasının düşürülmesi talep edilen mütalaada, 11 sanığın ise tüm suçlardan beraati istendi.

- İstanbul