DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; SON SAVUNMALAR ALINIYOR - Son Dakika

DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; SON SAVUNMALAR ALINIYOR

22.12.2020 12:19
DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; SON SAVUNMALAR ALINIYOR, System.String[]

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, mütalaanın açıklanmasının ardından sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, mütalaanın açıklanmasının ardından sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Atilla Güçlüoğlu, Rahmi Özer, Gazi Günay, Metehan Kadir Yıldırım, Ünsal Gürel ve Cevat Eser geldi.

DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİLER

Tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer,  dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve gazeteci Ercan Gün'ün duruşmaya katılmak istemedikleri tutanağa geçirildi.

BERAATİ İSTENEN SANIKLAR DİNLENDİBu hafta üç gün sürecek davanın bugünkü duruşmasında, savcının beraatlerini talep ettiği tutuksuz sanıkların savunması alındı. Dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu esas hakkındaki savunmasında, Samsun'da Ogün Samast'ın Türk bayrağı ile görüntülerinin çekilmesi ve basına sızdırılmasıyla ilgili, "Bayrakla fotoğraf çekilmesi konusunda bir talimatım olmadı. Sızdırılmasıyla ilgili bir suçum yoktur" diyerek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da mütalaaya katıldıklarını belirterek beraatlerini talep ettiler.

CELALETTİN CERRAH 6 OCAK'TA SAVUNMASINI YAPACAKMahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile birlikte sanıklar Mustafa Küçük, Önder Araz, Ali Poyraz, Ali Barış Sevindik ve Bekir Yokuş'un 6 Ocak'ta, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı ile sanıklar Ecevit Emir, Emre Cingöz, Ercan Demir, Ergün Yorulmaz, Gazi Günay ve Hacı Şefik Şimşek'in 8 Ocak'ta savunmalarının alınmasına karar verdi. Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın ise yarın dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

MÜTALAADA 51 SANIĞA CEZA, 11 SANIĞA BERAAT İSTENİYORDuruşma savcısı tarafından celse arasında sunulan 68 sayfalık mütalaada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılması isteniyor. Bir sanığın ölüm nedeniyle davasının düşmesi, 11 sanığın tüm suçlardan beraati talep edilirken, 51 sanığın ise çeşitli suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.


- İstanbul

Agos Gazetesi, Hrant Dink, İstanbul, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; SON SAVUNMALAR ALINIYOR - Son Dakika


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