Son dakika haber: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, eski Trabzon... - Son Dakika

Son dakika haber: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, eski Trabzon...
06.01.2021 14:11
Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin'in tutuklanmasına karar verildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin'in tutuklanmasına karar verildi.
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