Son Dakika Haberleri: Dink Davasında 2 Tahliye

Dink Davasında 2 Tahliye

1 saat önce

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale'nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

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