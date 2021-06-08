Dink davasında savcı, firari 13 sanık hakkında 'kaçak' sayılma ve tedbir talebinde bulundu - Son Dakika

Özden ATİK/ İstanbul, (DHA ) Hrant Dink cinayeti davasında dosyaları ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu firari 13 sanık hakkında savcı, kaçak sayılma ve mallarına el koyma kararı verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 13'ü firari 76 sanıklı dava, 26 Mart 2021 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, kararla birlikte firari 13 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Ayrılan dosyayla ilgili davanın bugün ilk duruşması görüldü.