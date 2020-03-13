Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi - Son Dakika

HRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Şeref Ateş'in 81 DE 868 plakalı otomobiline, beyaz renkli otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği Şeref Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis tarafından başlatılan araştırmalar sonunda saldırıyı düzenledikleri belirlenen K.B., E.K. ve A.G., dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliye, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.