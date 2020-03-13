Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi - Son Dakika

Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi

6 saat önce

HRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi, System.String[]

HRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Şeref Ateş'in 81 DE 868 plakalı otomobiline, beyaz renkli otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği Şeref Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis tarafından başlatılan araştırmalar sonunda saldırıyı düzenledikleri belirlenen K.B., E.K. ve A.G., dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliye, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Şeref Ateş'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, dün gece yarısı karayoluyla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Ateş için bugün Evciler Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şeref Ateş'in babaevinin karşısındaki bahçede düzenlenen cenaze töreninde emekli astsubayın kardeşleri Şehri Ateş ve Cevdet Ateş taziyeleri kabul etti. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:56 Kaynak: DHA
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