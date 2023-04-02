Taksim'de tekme ve yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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Taksim'de tekme ve yumruklu kavga kamerada

02.04.2023 11:56

Taksim'de tekme ve yumruklu kavga kamerada Yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı Taksim'de yabancı uyruklu iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı.

Taksim'de tekme ve yumruklu kavga kamerada

Yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı

İSTANBUL - Taksim'de yabancı uyruklu iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Birbirine giren taraflar bir ara kavgayı bırakırken, dinlenip tekrar kavga etmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavgada bir ara yorulan taraflar, dinlendikten dakikalar sonra tekrardan kavga etmeye başladı. Yaşananlar kameralara yansırken, kavgadan sonra dağılan grubun birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Taksim, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de tekme ve yumruklu kavga kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de tekme ve yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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