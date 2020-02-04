Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı - Son Dakika

Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

6 saat önce

Konya'da dinlenir gibi yaparak bisiklet çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Konya'da dinlenir gibi yaparak bisiklet çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 19 Ocak Pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Raf Denktaş Caddesi üzerinde bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman önünde kilitlenmiş haldeki bisikleti gören bir kişi dinlenmek ister gibi bisikletin yanına geldi. Bir süre bisikletin kenarına oturarak etrafı kontrol eden kimliği belirlenemeyen şahıs, yanında getirdiği çekiç benzeri aletle kilidi kırdı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekmeden bisikleti bulunduğu yerden kaldıran şüpheli, bisikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bisikletin sahibi Mustafa Tuzlu, bisikletinin çalındığını Pazar günü sabahı fark ettiklerini söyledi. Bisikletin çalındığını anlayınca kamera kayıtlarına baktıklarını anlatan Tuzlu, 40-45 yaşlarında birisinin 4-5 hamleyle bisikletin kilidini kırarak götürdüğünü ve karakola şikayetlerini yaptıklarını belirtti.

Apartman sakinlerinden İsa Soylu ise, "Alt kattaki komşumuzun çocuğunun gece 4-4.30 civarı 40 yaşlarında bir şahsın gelip, yanında dinleniyormuş gibi yaparak etrafı kolaçan edip daha sonra çekiç gibi sert bir cisimle kilide vurup çalıp gitmesi binada olay oldu. Bunu güvenlik kameralarımızdan takip ettik ve neticede böyle bir hırsızlık olayını gördük. Böyle yerlerde hırsızlık olaylarının olması, sadece bir çocuğun bile bisikletine tenezzül ederek 40 yaşlarındaki birinin bu kadar yüzsüz olması hiç iyi bir durum değil" ifadelerini kullandı.

(Ramazan Çetin İHA)

Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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