Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika

TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk eden Davut Özbek, rahatsızlandı. Otobüs tesise girerken araçtan inen Özbek, tuvalete gitti.

DÖNDÜĞÜNDE OTOBÜSÜ BULAMADI

Döndüğünde otobüsün gittiğini görüp merdivenlere oturan Özbek, fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Davut Özbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özbek'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. İlk incelemede, 3 çocuk babası Özbek'in, kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.