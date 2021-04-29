Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi - Son Dakika

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola veren alzheimer hastası Naciye Özcan (67), 4 bin euro ile ortadan kayboldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hüseyin ve Naciye Özcan çifti tatil için Türkiye'ye geldi. Ankara'da bulunan akrabalarını ziyaret eden Özcan çifti daha sonra İstanbul'daki akrabalarını da ziyaret için yola çıktı. Düzce'ye gelen Özcan çifti, TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesisine girerek mola verdi. Tesis içinde ihtiyaçlarını gideren çift daha sonra otomobile döndü. Bir süre otomobilde bekleyen kadın eşinin uyuduğu sırada otomobilden inerek tesisin çıkışına yürümeye başladı. Yanına seyahatte kullanılmak üzere ayrılan 4 bin euro parayı da alan kadın kayboldu. Eşini bulamayan Hüseyin Özcan durumu jandarmaya haber verdi.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kadının bulunması için çalışma başlattı. Kadının araçtan inerek TIR'ların arasından tesis çıkışına gittiği ve kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Tesiste bekleyen Hüseyin Özcan, "50 yıllık eşim. Arabadan çıkıyor ve kapıyı yavaşça örterek gidiyor. Suyu dolduruyor, çöpleri atıyor. Gidiyor ve geri dönmüyor. Sorunumuz yoktu. Çok iyi aile düzenimiz var. Eşimin yanında 4 bin euro para vardı. Üstünde sadece bir tişört, yazlık ayakkabı ve kot pantolon var. Gelecek diye burada tesislerde bekliyorum" dedi.