Dinlenme tesisinde tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Dinlenme tesisinde tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

20.04.2022 13:41
Dinlenme tesisinde tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki bir dinlenme tesisinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki bir dinlenme tesisinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Otoyolun Erenler ilçesi Alancuma mevkisindeki dinlenme tesisine giren Ç.G. idaresindeki 34 NP 6663 otomobil, tesiste park halindeki 06 BOT 568 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ç.G. ve yolcu O.H. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan O.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anadolu Otoyolu, Otomobil, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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