Dinlenme tesisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
30 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:55 Kaynak: AA
'ın Malkara
ilçesinde bir dinlenme tesisine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir dinlenme tesisinin çalışanları, temizlik için girdiği lavaboda yılan görünce durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi
Tesise gelen ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından yakalanan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
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