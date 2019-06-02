Son Dakika Haberleri: Dinlenme tesisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Dinlenme tesisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

30 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Dinlenme tesisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir dinlenme tesisinin çalışanları, temizlik için girdiği lavaboda yılan görünce durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi
Tesise gelen ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından yakalanan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:55 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:25:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinlenme tesisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]