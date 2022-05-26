Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı

26.05.2022 10:44
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, dinlenme tesisinde karşılan Kayserispor ve Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, TEM Otoyolu Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için Kayserispor ile Sivasspor maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı. Tarafların kavgaya aşlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul'a doğru gönderdi. Tekrardan kavgaya başlayan taraftarlardan yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın yanlış bir şey olduğunu belirten Kayserili Ahmet Kaya, "Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Ayıp bir şey" şeklinde konuştu.

(Ali Yıldırım-İHA)

Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı
Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı

YORUMLAR
500
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı YOLDA KARŞILAŞAN KAYSERİSPOR VE SİVASSPOR TARAFTARLARI KAVGA ETTİ YOLDA KARŞILAŞAN KAYSERİSPOR VE SİVASSPOR TARAFTARLARI KAVGA ETTİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Ali Koç'un "ticari işleri bırak" eleştirisi Mesut Özil umurunda olmadı! Endonezya'da kendi markasının fabrikasını ziyaret etti
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: Dinlenme tesislerinde karşılaşan iki taraftar grubu arasında kavga: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement