Dinlenmeden pisti tamamlanamayan kayak merkezi: Ergan - Son Dakika

Dinlenmeden pisti tamamlanamayan kayak merkezi: Ergan

11.02.2021 11:05
Dinlenmeden pisti tamamlanamayan kayak merkezi: Ergan, System.String[]

Erzincan'da doğal güzelliği ve alternatif pistleriyle göz dolduran Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, gece kayağına da imkan veren 17 kilometreyi aşan doğal pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Erzincan'da doğal güzelliği ve alternatif pistleriyle göz dolduran Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, gece kayağına da imkan veren 17 kilometreyi aşan doğal pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Ergan Dağı'nda 8 yıl önce hizmete açılan ve her yıl yurt içi ile yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan merkez, ziyaretçilerine eşsiz güzellikte kayak imkanı sunarken, pist uzunluğu ve kar kalitesi ile dünya çapında gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, ulaşım kolaylığıyla da ilgi görüyor.

Uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 6 pistiyle ziyaretçilerini ağırlayan merkez, kayak tutkunlarına toplamda 17 kilometreyi aşan birbirine bağlantılı pistleriyle kesintisiz kayak yapma keyfini yaşatıyor.

Munzur sıradağlarının eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki kış sporları merkezinde, saatte 2 bin 700 kişi taşıma kapasiteli yeni teknoloji telesiyej sistemi ve saatte bin kişi kapasiteli teleferik sistemi bulunuyor.

Ziyaretçilerine Ardıçlı Gölü kenarında doyumsuz bir tatil fırsatı sunan kayak merkezinde, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler de yer alıyor.

Dünya Dağ Kayağı Federasyonu Yönetim Kurulu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Uluslararası İlişkiler Kurulu Üyesi Aytekin Sanalan, AA muhabirine, Ergan Dağı'nın kayak sporu açısından çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Avrupa'daki çok ünlü tesislerden farkı yok"

Katıldıkları yarışmalar nedeniyle dünyadaki birçok kayak merkezini gördüklerini aktaran Sanalan, şöyle konuştu:

"Ergan Dağı potansiyeli açısından Avrupa'daki kayak merkezleri arasında ilk 3'e girebilecek bir kayak merkezi. Hizmete açıldığı 2013 yılından bu tarafa çok büyük gelişme gösterdi. Başlangıçta planlanan pistlerin bir kısmı değişti, daha güzel ve daha emniyetli pistler yapıldı. Burada pistlere çıktığınızda Avrupa'daki çok ünlü tesislerden herhangi bir fark göremezsiniz. Ergan Dağı Kayak Merkezi özellikle yurt dışından ve yurt içinden birçok kayaksever ile adrenalin tutkunlarının ilgisini çekmiş durumda. Şu anki haliyle 17-18 kilometre kesintisiz şekilde kayak imkanı sunuyor. Burada yapılacak yeni pistlerle yüzlerce kilometrelik kayak pistleri oluşturulabilir."

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Kurulu Üyesi ve Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü (EDKİK) Başkanı Yılmaz Ünal ise Ergan Dağı'nın uluslararası spor organizasyonları yapanların dikkatini çektiğini anlattı.

Ergan'ın Uluslararası Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını ve tescilli dağlardan biri olduğunu hatırlatan Ünal, "Burası pist uzunluğu ve kar kalitesiyle dikkati çeken bir dağımız. Nisan ayında kilometrelerce slalom kayak yaptım. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu onayından geçerek tescillenen Ergan Dağı, 2017 yılında Türkiye'de ilk defa dünya kupası yarışlarına ev sahipliği yaptı. Pistleri ve coğrafyası ile tercih edilen bir merkez." ifadelerini kullandı.

Kayakçılar pisti tamamlamak için mola vermek zorunda kalıyor

Ünal, dağın sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı kayak merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu belirterek, "Pistlerde kesintisiz kayak yapmak isteyen kayakçılarımızı buraya bekliyoruz. Eminim ki 17 kilometreyi sonuna kadar kesintisiz şekilde kayacak sporcumuz yok. Pisti tamamlamak için arada mola vermek zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Dağ Kayağı Milli Sporcusu Yeliz Esen ise Türkiye şampiyonası hazırlıklarını Ergan'da sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız için Ergan Dağı'nı oldukça verimli ve zevkli buluyorum. Gezmiş olduğum birçok kayak merkezi ile Ergan Dağı'nı kıyasladığımızda hem yüzölçümü hem yükseklik hem de eğimine baktığınızda burası bizi daha da heyecanlandırıyor."

Gümüşhane'den gelen kayak tutkunu Erman Çimen de birçok kayak merkezini gezdiğini ancak Ergan'da göl manzarasında kesintisiz kayak yapmanın ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Kayak Merkezi, Toros Dağları, Erzincan, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinlenmeden pisti tamamlanamayan kayak merkezi: Ergan - Son Dakika


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