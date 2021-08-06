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Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu - Son Dakika

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

06.08.2021 16:56

Antalya'da bir yolcu otobüsü şoförü 03.00 sıralarındaki mola değişimi sonrası bagaj kısmına geçip uyudu. 59 yaşındaki adam, sabah saatlerinde kendisini uyandırmak için bagajı açan muavin tarafından ölü olarak bulundu.

Şehirlerarası firmaya ait bir otobüsün uzun yol şoförü Yılmaz Atak, dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.

Dinlenmek için bagaja giren yolcu otobüsü şoförü ölü bulundu

BAGAJI AÇINCA HAREKETSİZ YATTIĞINI FARKETTİ

Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı. Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Dinlenmek için bagaja giren yolcu otobüsü şoförü ölü bulundu

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

Antalya, Adana, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu - Son Dakika


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