Dinlenmek için geldiği bankta, elindeki yastıkla ağaca tırmandı - Son Dakika

Dinlenmek için kent merkezindeki Şadırvan Parkı'na gelen Hikmet Onat, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için bankların kaldırıldığı için, oturacak yer bulamadı. Bunun üzerine Hikmet Onat, yanında getirdiği yastığıyla ağaca tırmandı. Onat'ı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Bu sırada Hikmet Onat, ağacın altında, şaşkın bakışlarla kendisini izleyen vatandaşlara şiir okudu. Gelen polislerin isteği üzerine Hikmet Onat, ağaçtan indi.
Polis ekipleri, yaşlı adama uyarıda bulunduktan sonra parktan ayrıldı.