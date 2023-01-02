Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dinlenmek için kahvehaneye giden 80 yaşındaki İbrahim Dündar bir anda fenalaşarak yere düştü. Durumu gören kahvehanedeki diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark edip olay yerinde kalp masajı başta olmak üzere müdahaleye başladı. Dündar ekiplerin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Dündar'ın cenazesi ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dinlenmek için gittiği kahvehanede kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika

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