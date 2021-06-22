Dinlenmek için mola veren işçi, mermer bloğun altında kalarak korkunç şekilde hayatını verdi - Son Dakika

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak, dinlendiği esnada Cezair Yılmaz'ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mermer bloğun altında kalan Parlak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bloğum altından çıkarılan Parlak'ın sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OPERATÖR GÖZALTINDA

Jandarma Parlak'ın ölümüne neden olan iş makinası operatörü Cezair Yılmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.