Dinlenmek için oturduğu duvardan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Dinlenmek için oturduğu duvardan düşen adam hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dinlenmek için oturduğu 5 metre yükseklikteki sitenin bahçe duvarından aşağıya düşen adam hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dinlenmek için oturduğu 5 metre yükseklikteki sitenin bahçe duvarından aşağıya düşen adam hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında Ege Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki boya ustası Refah Mutlu sabah saatlerinde işine gitmek için evinden çıktı. Dinlenmek için bir sitenin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının üstüne oturan Mutlu, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Olaydan yarım saat sonra site görevlisinin bahçe sularken yerde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Refah Mutlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:01 Kaynak: İHA
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