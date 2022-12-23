DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI KOLTUKTA ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI KOLTUKTA ÖLDÜ

23.12.2022 23:40

ANTALYA'da, işten çıktıktan sonra kardeşiyle yaşadığı eve gelen Ziya Boy (31), dinlenmek için uzandığı koltukta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, işten çıktıktan sonra kardeşiyle yaşadığı eve gelen Ziya Boy (31), dinlenmek için uzandığı koltukta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ziya Boy, mesaisinin ardından kardeşiyle birlikte yaşadığı evine geldi. Dinlenmek için oturma odasındaki koltuğa uzanan Boy, bir süre sonra fenalaştı. Akşam saatlerinde eve gelen kardeşi Boy'u hareketsiz şekilde görünce panik yaşayıp bağırarak yardım istedi. Bu sırada apartmanın merdivenlerinde bulunan komşuları yardım etmek için eve girdi. Boy'a kalp masajı yapan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Boy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Boy'un ölüm haberini alan yakınları da eve gelerek büyük üzüntü yaşadı. Boy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Antalya'da işten dönen genç, evinde ölü bulundu Antalya'da işten dönen genç, evinde ölü bulundu Milli Savunma Eski Bakanı Vecdi Gönül Kepez'de Milli Savunma Eski Bakanı Vecdi Gönül Kepez'de

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI KOLTUKTA ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:26 Kamuya aitmiş! İşte Bebek'te iskelesi çöken restorandaki usulsüzlükler...
23:21 Yeni kural Süper Lig'de ilk kez uygulandı! Futbolseverler ikiye bölündü
23:13 Vedat Bilgin merak edilen soruyu cevapladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
23:05 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tartışılacak sözler: Belediyede torpilsiz kimse olmaz
22:50 Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu içini döktü: Bizi biraz yıprattılar
22:49 Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını birbirine kattı
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Halk TV canlı yayınında sinirlerine hakim olamayıp küfretti
22:31 Süper Lig geri döndü! Başakşehir ve Ankaragücü galibiyetle başladı
21:49 İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı! Silahla yaralanan genç hastanede can verdi
21:47 Altın Şöhret Prestige Ödüllerinde, "Kadına şiddete hayır" mesajı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 23:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI KOLTUKTA ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement