Son Dakika Haberleri: "Dinlerin Buluşması" etkinliği
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"Dinlerin Buluşması" etkinliği

13 dakika önce

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 21. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti.

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 21. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti.
Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin yan yana geldi.
Din adamları, birlikte dualar ederek barış, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
İmam Keskin'in Kur'an-ı Kerim, rahip Dondu'nun da İncil okuduğu etkinlikte ilahiler de seslendirildi.
Etkinlik bayramlaşmanın ardından sona erdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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