DİNLEYİCİ İLE BULUŞTU

Kendi seslendirdiği şarkılarının yanı sıra önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak olan& ; Ziynet Sali, Mustafa Ceceli, İdo Tatlıses ve Alper Erözer'e verdiği şarkılar ile yeni neslin en önemli bestecileri arasına girecek olan Mert Kıyak, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sanatçı sözü ve müziği kendisine ait olan 'Ortada Kalmışım' adlı şarkısında ayrılık acısını ve çaresizliğini yalın bir dille anlatıyor. Mert Kıyak'ın 'Ortada Kalmışım' adlı şarkısı Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;



