Dinleyin ama evden çıkmayın
6 saat önce
Korona Virüs sebebiyle evde telefonla yapılan çekimlerin yönetmenliğini Selin Ceceli yaptı.
Korona Virüs sebebiyle evde telefonla yapılan çekimlerin yönetmenliğini Selin Ceceli yaptı. İki ünlü isim, "Eve Giremiyorum diyoruz ama bu günlerde şarkıyı lütfen 'evden çıkmadan' dinleyelim. Sevgimizle" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:32
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