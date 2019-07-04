Dinmeyen acı "Başbağlar Katliamı"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır

Başbuğ Ergenekon kumpasıyla ilgili konuştu: Gururuna yediremeyip intihar edenler ne olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur