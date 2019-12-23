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Dino Zoff, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
İtalyan teknik direktör Dino Zoff, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:24 Kaynak: AA
İtalyan teknik direktör Dino Zoff, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
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