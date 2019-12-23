İtalyan teknik direktör Dino Zoff, Anadolu Ajansı 'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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