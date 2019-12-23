Dino Zoff, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dino Zoff, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Dino Zoff, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İtalyan teknik direktör Dino Zoff, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtalyan teknik direktör Dino Zoff, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dino Zoff, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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