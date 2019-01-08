Dinozor Fosilini Satmaya Çalışırken Yakalandılar

Moğolistan'da 80 milyon yıllık bir dinozor fosilini satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Moğolistan'da 80 milyon yıllık bir dinozor fosilini satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.



Şinhua Ajansının haberine göre, Moğolistan Ulusal Polis Ajansı basın ofisi başkanı Buyant Baatarkhuu, basına yaptığı açıklamada, polisin hafta sonu, Facebook üzerinden 80 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili sattıklarına ilişkin bilgi paylaşan 2 kişiyi tutukladığını belirtti.



Şüphelilerin, dinozorla ilgili çok sayıda bulgularla tanınan Umnugovi ilinden olduğunu belirten Baatarkhuu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.



Moğolistan kanunlarına göre şahsa ait olsalar bile önemli fosil keşiflerinin ihraç edilmesi veya satılması yasak.

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