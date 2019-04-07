Dinozorları Bile Öldürebilen Yılanlar
1 saat önce
Gelişmiş silahlarla donatılmış bir suikastçi birliği düşünün.3600'den fazla üyeye sahip ve bunların hepsi eşsiz özellikler barındırıyor.
Gelişmiş silahlarla donatılmış bir suikastçi birliği düşünün.3600'den fazla üyeye sahip ve bunların hepsi eşsiz özellikler barındırıyor.Bu suikatçi birliği yüzyıllardır, kabuslara ve efsanelere konu oluyor.Gerçek dünyada ise biz onları güçlü zehirleri ve kuvvetleri ile tanıyoruz.Bununla beraber, milyonlarca yıldır dünya üzerinde yaşıyor ve dünyanın neredeyse her bölgesinde bulunuyorlar.Yılanlar, gelmiş geçmiş en eşsiz canlılardan biri.Ancak bugün onların genel özelliklerinden değil, aralarında bulunan en iri üyelerinden bahsedeceğiz.Boalar ve pitonlar.Bu iki yılan türü, ortalama 8 metreye varan devasa uzunluklarıyla tanınıyorlar.Genelde sakin gözükseler de aç olduklarında sizi bile öldürüp yiyeybilirler.Tıpkı 2018 yılında, Endonezya'nın Sulawesi adasında kaybolan bir kadının, kaybolduktan iki gün sonra 7 metrelik bir pitonun karnında bulunması gibi.Aynı adadaki bir başka olayda ise 25 yaşındaki bir adam bir kaç gün boyunca ortadan kaybolmuş ve 8 metrelik bir pitonun içinde bulunmuştu.Adamdan geriye ise sadece sandaletleri kalmıştı.Buynunla beraber Geçtiğimiz yıllarda Florida
'da, 3 metre uzunluğunda olan bir boa yılanı, bütün bir yavru geyiği midesine indirmiş bir şekilde bulundu.İlginç olan ise, yavru geyik 16 kilogramken boa ise sadece 14 kilogramdı.Bahsettiğim tüm bu olayların ortak noktası, yılanların kendi cüsselerinden daha ağır kurbanları avlayabileceği ve yiyebileceğinin bir kanıtıdır.Ancak bu az sonra değineceğimiz bir konu.Bunun öncesinde milyonlarca yıl önce yaşamış olan ve günümüzdeki akrabalarına göre çok daha büyük olan devasa yılanları ele alacağızÖyle ki bu yılanlar, bir zamanlar dinozorları bile avlayabilecek güçteydi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:01 Kaynak: Youtube
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