Son Dakika Haberleri: "Dionysos Tapınağı" gün yüzüne çıkarılacak
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"Dionysos Tapınağı" gün yüzüne çıkarılacak

31 dakika önce

Tarihi, M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanan İzmir Sığacık'taki antik liman kenti Teos'ta bulunan Dionysos Tapınağı, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak.

Tarihi, M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanan İzmir Sığacık'taki antik liman kenti Teos'ta bulunan Dionysos Tapınağı, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak.
Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle yapılacak arkeolojik kazılarla, Teos antik liman kentinin en önemli yapılarından biri olan ve Hellenistik dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı'nın tamamen gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bu yönüyle arkeolojik açıdan dünyanın en zengin toprakları arasında yer alıyor.
Ionia Bölgesi'nin 12 kentinden biri olan, tarihi Millattan Önce 1.000 yıllarına kadar uzanan ve 65 hektarlık alan üzerine kurulu Teos antik liman kentini iyi korunmuş durumda olan Hellenistik dönem kent suru çevreliyor.
Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ev sahipliği yaptı
Teos'un içerisinde Hellenistik ve Roma Dönemi kalıntıları, Dionysos Tapınağı, Agora, Tiyatro ve Antik Liman yapıları yer alıyor. Milattan önce 3. yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği'ne de ev sahipliği yapan yapan Teos antik kenti, Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon şairlerle antik çağın önemli filozof ve sanatçılarını ağırladı.
Türk bilim insanlarının kazı ve araştırmalarının 1960'lı yıllarda başladığı Teos Antik Kenti'nde 2010 yılından bu yana yeniden başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor. 2015 yılında ören yeri statüsü kazanan Teos Antik Kenti, bölgede Efes ve Bergama'dan sonra en sık ziyaret edilen ören yerlerinden biri haline geldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:02 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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