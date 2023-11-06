Dior, Filistinli Bella Hadid'i silip İsrailli modelle anlaştı

Ünlü moda markası Christian Dior, yıllardır Filistin halkı için özgürlük çağrıları yapan Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'i sildi. Markanın İsrailli model May Tager ile anlaştığı iddia edildi.

İSRAİL GAZETESİ İDDİAYI ORTAYA ATTI

İsrail'in Maariv Gazetesi'nde yayımlanan yazıda, "Dior markasının geçmişteki kampanyalarını yürüten, Filistin destekçisi ve sık sık İsrail aleyhinde konuşan Bella Hadid'di".Birçok şirketin İsrail'i desteklemekten kaçındığı bu dönemde, İsrailli model May Tager, daha önce Bella Hadid'in yürüttüğü Dior kampanyasına liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEYECEĞİM"

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur" ifadelerini kullanmıştı.