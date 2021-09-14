Dip ve Kıyı Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Dip ve Kıyı Temizliği Etkinliği

14.09.2021 23:54
Dip ve Kıyı Temizliği Etkinliği

Aliağa'da Dip ve Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenlenecek"Deniz Varsa Yaşam Var! "Aliağa'da 'Uluslararası Kıyı Temizliği Günü' kapsamında dip ve kıyı temizliği yapılacak.

Aliağa'da Dip ve Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenlenecek

"Deniz Varsa Yaşam Var! "

Aliağa'da 'Uluslararası Kıyı Temizliği Günü' kapsamında dip ve kıyı temizliği yapılacak. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü organize edilecek etkinlik saat 10. 30'da başlayacak.

Aliağa Belediyesi'nin denizlerin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak ve kirlilikle mücadeleyi özendirmek amacıyla gerçekleştireceği etkinlik renkli görüntülere sahne olacak. Aliağa Belediyesi ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte kapsamlı bir kıyı ve deniz dibi temizliği yapılacak. Dalgıçlar dip temizliği yaparken Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kıyıda çevre temizliği yapacak.

'Deniz Varsa Yaşam Var' vizyonuyla düzenlenecek etkinlikte denizden çıkarılan atıklar ile çevreden toplanan atıklar insanların dikkatini çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için rıhtımda sergilenecek.

Kaynak: Habermetre
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Aliağa Belediyesi, Cumartesi, oyunlar, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dip ve Kıyı Temizliği Etkinliği - Son Dakika


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