Müftülüğün diploma töreninde kızların yüzlerini buzladılar

Karatay Müftülüğü, hafızlık diploması alan kadınlara diplomalarının verildiği törende büyük bir skandala imza atarak diplomaya almaya hak kazanan kızların yüzlerini buzladı.

Karatay İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Şube Müdürü Şakir Eğri, Şube Müdürü Fatih Coşar, Kuran Kursu öğreticileri, din görevlileri ile hafızların aileleri katıldı. Kuran okunması ve Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan program, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin yaptığı teşekkür konuşmasının ardından plaket ve belge takdimi ile sonra erdi.

KADIN HAFIZLARIN YÜZLERİ KAPATILDI

Dağıtım töreninde hafızlık diploması alan kadınların yüzlerinin buzlanarak sosyal medyada paylaşılması ise dikkat çekti. Erkek hafızlarla çektirilen fotoğrafta buzlama yapılmazken, kadın hafızların fotoğrafları kapatıldı. Söz konusu fotoğraflar, müftülüğün resmi sitesinde paylaşıldı.

HERKES AYNI SORUYU SORDU

Kısa sürede büyük yankı uyandıran konuyla ilgili birçok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Birçok kişi, "Yanlarında duran erkeklere mahrem değil mi?" sorusunu soramadan edemedi.