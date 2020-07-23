Diplomanız, mesleğiniz olacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk LGS sonrası tercih yapacak olan geleceğin teminatı öğrencileri Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne davet ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "LGS 2020 sonuçlarının açıklanması ile birlikte pandeminin de etkisiyle zorlu bir sınava hazırlık dönemi geçiren öğrencilerimiz için artık tercih zamanı geldi. Yapacakları tercihler sonunda öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak olan okullarımıza yerleşeceklerine inanmaktayız" dedi.

Zıpkınkurt, "İşte tam da bu noktada gençlerimizi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlatılan program kapsamındaki 81 ildeki 103 okulumuzu tercih etmeye davet ediyoruz. Bu okulları tercih ederek, yerleşecek gençlerimiz aynı zamanda kendilerini uzman olarak yetiştireceğimiz bu süreçte uzmanlık kapısından girmiş olacaklar. Bu okulları tercih edecek kardeşlerimizin diploması, mesleği olacak" ifadelerini kullandı.

26 Şubat 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun "yeni ve dinamik" bir mesleki eğitim modeline geçtiklerini dile getiren Zıpkınkurt, "MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak Meslek Liselerinde Büyük Bir Değişim ve Dönüşüm başlatıldı. Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesi ile çalışmalara başlanmış olup şu an 81 ilde 103 proje okulumuz Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında. Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olmak üzere Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası'nın, illerde ve ilçelerdeki Oda ve Borsalarımızın da desteği var. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz; mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar. Bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimizin diploması, mesleği olacak" ifadelerine yer verdi.

Öztürk de, "Doğru tercih edilen lise, doğru bir meslek, mutlu bir gelecek demektir. Bu düşüncelerle LGS 2020 tercih döneminde gençlerimizi TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde 103 meslek lisesi arasında yer alan Proje Okulu Edirne'de Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne davet ediyoruz" diye konuştu. - EDİRNE