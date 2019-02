Diplomasi Akademisi' Başlıyor

BİLGESAM ve Altınbaş Üniversitesi, sertifikalı eğitim vereceği 'Diplomasi Akademisi'ni kurdu.

BİLGESAM ve Altınbaş Üniversitesi, sertifikalı eğitim vereceği 'Diplomasi Akademisi'ni kurdu.



Diplomasi Akademisi kapsamında Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası, Türkiye savunma sanayisi, enerji politikası, Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin bölgesel politikaları, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukta yaşanan sorunlar gibi konularda eğitimler verilecek.



MİLLETVEKİLLERİ, DİPLOMATLAR, GAZETECİ-YAZARLAR KATILACAK



Diplomatlar, akademisyenler, düşünce kuruluşlarında görev yapan uzmanlar ve Türk medyasından diplomasi gazeteci-yazarlarının yanı sıra TBMM Milletvekillerinin de katılacağı Diplomasi Akademisi, 2019 yılı Bahar dönemi ile başlayacak.



İlki 2 Mart Cumartesi, saat 10.00'da yapılacak olan eğitimin konuşmacıları Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve BİLGESAM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu olacak.



Her yarı yılda 12 hafta boyunca cumartesi 10.00-16.00 saatleri arasında verilecek eğitimler, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere o haftanın konusuna uygun olarak belirlenecek. Her hafta farklı katılımcıların konuşmalarından sonra, oturumlar katılımcılar ve konuşmacılar arasında soru ve cevaplarla devam edecek. Program dili Türkçe olacak eğitimlerde yabancı konuşmacıların katılımlarında çeviri hizmeti de sunulacak. Katılımcılarının sertifika almaya hak kazanmaları için yüzde 75 devam zorunluluğunun gerektiği programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Her yaş ve meslek grubundan katılmak isteyen herkese açık olan Diplomasi Akademisi eğitimleri Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe yerleşkesinde gerçekleştirilecek. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir

Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı

Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem