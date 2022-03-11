"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk - Son Dakika
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"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk

11.03.2022 11:20
"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) gerçekleştirildiği kongre merkezinde, 397 görsel eserin sergilendiği "Diplomasi Tüneli" oluşturuldu.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) gerçekleştirildiği kongre merkezinde, 397 görsel eserin sergilendiği "Diplomasi Tüneli" oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezinde bugün başlayan forumda sanatsal etkinliklere de yer verildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF kapsamında, kongre merkezinde diplomasinin görsellerle anlatıldığı tünel oluşturuldu. Tünel ile dünya gündemindeki bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatıran liderlere, görsel sunum gerçekleştiriliyor.

Diplomasinin tarihi ve bugünü görsellerle tünelde buluştu

Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Gülşen Karanis Ekşioğlu, AA muhabirine, geçen yıl oluşturulan tünelin katılımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü, bu yıl daha geniş bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu yıl tüneli üç başlık altında hazırladıklarını dile getiren Ekşioğlu, ilk olarak diplomasinin tarihi kökenini, dinamik taşlarını ele aldıklarını ve buna yönelik görselleri sergilediklerini anlattı.

İkinci başlıkta ise modern diplomasiyi irdelediklerini aktaran Ekşioğlu, "(Modern diplomasinin başlangıcı nedir, hangi tarihi olayı baz almalıyız?) diye uzun müzakereler sonucunda Milletler Cemiyetinin kuruluşunun modern diplomasinin başlangıcı için uygun bir figür olduğuna karar verdik ve buna ilişkin bir çalışma yaptık." dedi.

Görsellerde AA'nın katkısı

Ekşioğlu, üçüncü başlıkta ise diplomasiyi yeniden kurgulamak üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Diplomasi Tüneli, bu yıl 3 başlıkta toplam 397 görsel ile katılımcılarla buluşuyor. Görseller açısından Anadolu Ajansı çok destekçi oldu. Tünel için hem tarihi hem güncel fotoğrafları ararken AA'nın desteğini yanımızda hissettik. İş birliği için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tünelde ayrıca iki dijital sergiye de yer verdiklerini dile getiren Ekşioğlu, İletişim Başkanlığı iş birliğinde Nakkaş Osman'ın minyatürlerini ihtiva eden Surname-i Hümayun sergisi hazırladıklarını bildirdi. Ekşioğlu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği iş birliğinde de "Türkiye'nin Güzellikleri" sergisini katılımcılarla buluşturduklarını kaydetti.

Bu yıl forum ile İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın da Antalya'da gerçekleştirildiğini anımsatan Ekşioğlu, tüm katılımcıların tünelde görsel sunumu izleyebileceklerini söyledi.

Tünelin içeriklerinin bir web sitesinde sergileneceğine dikkati çeken Ekşioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'ya gelemeyen ama diplomasi ile ilgilenen, uluslararası ilişkilere ilgi duyan herkes tüneldeki görselleri bu web sitesinden görebilecekler. Biz çok heyecanlıyız, çok da gururluyuz. Geçen seneye göre ilginin de artması daha da gururlandırıyor. Bakanlığımızın bu girişimi, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşiyor. Bu sene 3 bin katılımcıya ulaştık, bu çok gurur verici. Hepimiz heyecanlıyız. Önümüzdeki sene bunun üzerine neler koyabiliriz şimdiden düşünmeye başladık."

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Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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