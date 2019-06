Diplomasını almaya torunuyla geldi

Bulgaristan Kırcaali'de 1951 yılında doğan İbrahim Köşdere, 68 yaşında hukuk fakültesinden mezun olarak eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha herkese gösterdi.

Bulgaristan Kırcaali'de 1951 yılında doğan İbrahim Köşdere, 68 yaşında hukuk fakültesinden mezun olarak eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha herkese gösterdi. Eski milletvekili ve doktoralı İnşaat Mühendisi Köşdere, şimdi de hukuk fakültesi'ni bitirdi.



Türkiye-Bulgaristan arasında yapılan "Parçalanmış Aileri Birleştirme" anlaşması gereği Türkiye'ye 1968 yılında "serbest göçmen" olarak gelen İnşaat Yüksek Mühendisi Köşdere, İnşaat Mühendisliği ve Maliyet Muhasebesi alanında almış olduğu yüksek lisans ve doktora eğitimlerine bir de hukuk fakültesini ekledi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen mezuniyet töreni ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Köşdere, diplomasını almaya eşi, çocukları ve torunuyla geldi.



Her gün sabah 07.35 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a geldi



Tören sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Köşdere, eğitim serüvenini şu ifadelerle anlattı:



"Ülkemdeki eğitim kervanına İnşaat Mühendisliği ile başladım. Ayrıca milletvekili olarak çok uzun bir dönem görev yaptım. Avrupa Parlamentosunda ve parlamentolar arası dostluk gruplarında da ülkemizi temsil ettim. Bu vesileyle almış olduğum görevlerle hukukun önemini daha iyi anladım. Böylece hukuk fakültesinde okumaya karar verdim. Üniversiteye ilk geldiğimde birçoğu beni öğretim üyesi sandı. Ancak ben amfinin bir köşesinde iyi bir hukuk eğitimi almaya çalıştım. Hukuk okumak kolay değil. Derslere hiç devamsızlık yapmadım. Hemen her gün sabah 07.35 uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a geldim. Bu süreç mezuniyete kadar böyle sürdü ve şimdi okulumdan mezun olmanın gururunu yaşıyorum. İyi bir hukuk eğitimi ile adalete hizmet edeceğim. Aldığım eğitimle hukukun üstünlüğünü ve adalet anlayışını en iyi şekilde temsil etmenin önemini kavradım. Avukatlık noktasında da kararlılığım var. Bu meslekte de iz bırakacağıma inanıyorum."



Eğitimine devam edecek



"Eğitimin sonu yok" diyen Köşdere, İdare Hukuku ve İmar Hukuku'nda akademik kariyer yapmak istediğini belirterek, eğitimiyle ilgili gelecek planlarını şu ifadelerle aktardı:



"Eğitim geçmişim sorulunca gururlanıyorum. Gençlerimiz ve halkımız da gururlansın. Maliyet Muhasebesi ve dondurulmuş gıda alanlarında yüksek lisans yaptım. Bunun yanı sıra almış olduğum hukuk eğitimini yüksek lisansla tamamlamak istiyorum. Çünkü ülkemizin en büyük sorunlarından biri kentsel dönüşümdür. Bu konuda hükumetimizin almış olduğu karar doğrultusunda iyi eğitilmiş bir hukuk kadrosu lazım. Bu konuda hukuki süreçleri iyi aşmak lazım. Kentlerin hızla büyümesiyle iyi bir İdare ve İmar Hukuku'na ihtiyaç var. Ben de bu alanda yüksek lisans yapmak istiyorum."



"Gençler başarıyı kovalasın"



Eğitim alanındaki azmiyle genç hukukçulara iyi bir örnek olduğunu düşündüğünü söyleyen Köşdere, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençler asla kararlılıklarından vazgeçmesinler. Eğitimin yaşı ve sonu yok. Her daim başarıyı kovalasınlar. Başarıyı kovalamazlarsa başarı onları olduğu yerde bırakır. Bundan kaynaklı yaşayacakları başarısızlıklarla iç dünyalarını karartmasınlar. Sürekli okusunlar. Dünya siyasetini ve konjonktürünü iyi takip etsinler. Lisans eğitimlerine önem versinler. Yaklaşık 260 kişilik amfilerde dersler gördüm. Gençlerin derslerde hocalara sordukları sorulardan çok etkilendim. Onlardan umutluyum. Çünkü azim ve kararlılıkları var" şeklinde konuştu.



Köşdere, aldığı hukuk eğitiminin kendisine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Üniversitem bir hukuk adamı olma konusunda bana önemli katkılarda bulundu. Gerek Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Celal Erbay, gerek akademisyenler ve üniversite yönetimi bana eğitim sürecinde büyük destek oldular. Kendilerine bu anlamda müteşekkirim."



Bu süreçte eşi ve ailesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını da ifade eden Köşdere, "Aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle başardım. Bu nedenle her gencin arkasında ailesinin desteği olmalı. Güçlü bir ailenin varlığı gençlerin başarısını daha da artıracaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

