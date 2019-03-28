Diplomasız Diş Polikliniği İşlettikleri İddiası
56 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde diplomaları olmadan diş hekimliği yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde diplomaları olmadan diş hekimliği yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçe merkezinde Suriye
uyruklu A.A. (35) ve M.S. (65) tarafından, diplomaları olmadan, ruhsatsız olarak açıldığı tespit edilen diş polikliniğinde arama yaptı.
Aramada yaklaşık 60 bin lira değerinde dişçilik malzemesi, dişçi koltuğu, çok sayıda ilaç ve protez ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. ve M.S. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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