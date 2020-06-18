Diplomatik gerginliğin gölgesinde Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Diplomatik gerginliğin gölgesinde Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na geçmiş olsun mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abulmecid Tebbun, Fas Kralı 6. Muhammed'in ameliyatının başarılı şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diplomatik gerginliğin gölgesinde Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abulmecid Tebbun, Fas Kralı 6. Muhammed'in ameliyatının başarılı şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tebbun'un diplomatik ilişkilerinin gergin olduğu Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesaj, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında yayımlandı.

Mesajda, Fas Kralı'na geçmiş olsun dileklerini ileten Tebbun, ameliyatın başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tebbun, 6. Muhammed'e en kısa sürede sağlığına yeniden kavuşması temennisinde bulundu.

Fas makamları, 15 Haziran'da Kral 6. Muhammed'in ritim bozukluğu dolayısıyla Rabat'taki Kraliyet Sarayı Hastanesi'nde ikinci kez başarılı bir kalp ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. Kral 6. Muhammed, Şubat 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yine aynı nedenlerle bir kalp ameliyatı geçirmişti.

Tebbun'un geçmiş olsun mesajının, iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerginlikle eş zamanlı olması dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinde, 1994'ten beri kapalı olan kara sınırı ile Batı Sahra meseleleri nedeniyle hakim olan soğukluğa son olarak mayıs ayındaki diplomatik gerginlik eklenmişti.

Ne olmuştu?

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas Konsolosu Ahradan Butahir'in mayıs ayında konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Faslı Konsolos'un bu sözleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmış, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükseltmiş ve Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Butahir yaptığı açıklamada, konuşmasının montajlandığını savunurken, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Fas'ın Cezayir Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'ten Konsolos'un sözlerine ilişkin izahat isteyerek Fas'ın gerekli adımları atmasını talep etmişti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, Butahir'in Cezayir'in talebi üzerine ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu. Fas Dışişleri Bakanlığı ise konsolosun ülkeyi terk etmesinin Fas'ın girişimiyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:59 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Diplomatik gerginliğin gölgesinde Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Dünya

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